Obchody rozpoczęły się od nadania jednej z ulic Starachowic imieniem Jadwigi Kaczyńskiej, matki Lecha i Jarosława. Potem w kościele pw. Wszystkich Świętych sprawowana była Msza św. w intencji zmarłej. W liturgii uczestniczył prezes PiS Kaczyński. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Tadeusz Czyż, Honorowy Obywatel Starachowic, a homilię wygłosił ks. kan. Marek Janas, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych.

Eucharystii przewodniczył ks. Tadeusz Czyż, z lewej - ks. Marek Janas, z prawej - o. Rajmund Guzik OCist, proboszcz z Wąchocka

ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość

- Mama była skromną osobą i nie spodziewała się, że podczas jej pogrzebu obecni będą kardynałowie i biskupi. Dziękuję wszystkim za to, że teraz, po 4 latach od jej śmierci, w ten sposób została uczczona pamięć o mojej mamie. Starachowice to jej ukochane miasto i przez to jest ono bliskie i mnie - powiedział J. Kaczyński.

Jadwiga Kaczyńska (z domu Jasiewicz herbu Rawicz) urodziła się 31 grudnia 1926 r. w Starachowicach. Jej ojciec Aleksander był inżynierem budownictwa. Wuj Jerzy Szydłowski należał do pionierów harcerstwa w Starachowicach.

Podczas okupacji niemieckiej Jadwiga była sanitariuszką Szarych Szeregów i nosiła pseudonim „Bratek”. Wzięła także udział w akcji „Burza”. Pod koniec okupacji rozpoczęła pracę w starachowickim szpitalu, a po wojnie ukończyła I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach. W 1948 r. została żoną Rajmunda Kaczyńskiego, uczestnika powstania warszawskiego, porucznika AK. Rok później urodzili się jej dwaj synowie Lech i Jarosław.

Ukończyła studia polonistyczne na UW i od 1953 r. pracowała w Instytucie Badań Literackich PAN. Zmarła 17 stycznia 2013 r. w Warszawie. Została pochowana na cmentarzu powązkowskim. Pośmiertnie w tym samym miesiącu Rada Miasta przyznała jej honorowe obywatelstwo Starachowic. Rok później w Panteonie Narodu Polskiego na placu przed kościołem pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach została odsłonięta dedykowana jej tablica.

Celebra sprawowana była w starachowickim kościele pw. Wszystkich Świętych

