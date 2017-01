Nowe zasady dla narzeczonych

W diecezji radomskiej mają zostać wprowadzone duże zmiany w przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa. W związku z tym bp Tomasik zaprosił do seminarium proboszczów z całej diecezji. W spotkaniu wzięło udział około 200 księży.

Ta najistotniejsza nowość to wprowadzenie 10 spotkań dla narzeczonych. - Trzeba tutaj rozróżnić przygotowanie do małżeństwa, co jest między innymi tematem katechez w szkołach, od przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa - precyzuje ordynariusz.

Bp Henryk ubolewa, że o ile istnieje duże zaangażowanie w przygotowanie wesela, to nie rośnie świadomość konieczności przygotowania do zawarcia sakramentu. - Przygotowanie do małżeństwa i sakramentu małżeństwa to jedno z najtrudniejszych wyzwań duszpasterskich - zaznacza biskup.

Ks. Sławomir Adamczyk, diecezjalny duszpasterz rodzin, wyjaśniał, że 10 spotkań dla narzeczonych będzie organizowane zasadniczo w określonych miejscach każdego z dekanatów, a zakończy się trzema spotkaniami w parafialnej poradni rodzinnej i dniem skupienia dla narzeczonych, np. w jednym z sanktuariów maryjnych.

- Celem tych zmian ma być przekazanie nauki Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, wskazanie na dialog małżeński, uczenie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Trzeba towarzyszyć w jak najlepszym przygotowaniu do małżeństwa, wskazywać na zagrożenia życia małżeńskiego i rodzinnego, czy przedstawienie tematyki dotyczącej ludzkiej płodności - mówił ks. Adamczyk.

- Ksiądz nie musi być specjalistą we wszystkich dziedzinach, dlatego warto skorzystać z pomocy małżeństw. Są wokół nas lekarze, psycholodzy i małżeństwa, które na zasadzie świadectwa, mogą się włączyć w życie parafii. Trzeba podnieść na wyższy poziom przygotowanie do małżeństwa, bo los Kościoła zależy właśnie od rodzin - apelował bp Tomasik.

W spotkaniu z proboszczami wzięła udział Bożena Rus, doradca życia rodzinnego.

- Najważniejsi są zawsze narzeczeni. Na tym powinna koncentrować się nasza postawa w czasie spotkań z młodymi. Ponadto staramy się, by lekarze pomagali nam w uczeniu o naturalnych metodach płodności. Często na forach możemy przeczytać, że brakuje intymności w czasie spotkań, że boją się otworzyć w czasie rozmów. Warto zadbać o to, by stworzyć odpowiednie warunki do przeprowadzenia takich spotkań - mówiła.

Obok 10 spotkań inną formą przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa są tzw. spotkania weekendowe na narzeczonych.

W siedzibie Duszpasterstwa Akademickiego w Radomiu przy ul. Górniczej 2 organizuje je parafia pw. św. Jadwigi. - To cykl 17 spotkań z udziałem psychologa. Stawiamy na rozmowy między narzeczonymi. Wiele osób ma słaby kontakt z życiem Kościoła, dlatego delikatne stawiamy również na ewangelizację. W przyszłości chcemy promować również naprotechnologię. Takie spotkania adresowane są dla 25 par, stąd konieczne jest zarejestrowanie się. Informacje o spotkaniach można znaleźć na stronie internetowej DA (daradom.pl). Następne spotkanie odbędzie się w połowie marca i nie ma już wolnych miejsc - powiedział ks. Marek Adamczyk, proboszcz parafii św. Jadwigi.

Obecni na spotkaniu proboszczowie zostali zapewnieni, że planowane jest otwarcie kolejnych 3-4 miejsc, gdzie będą organizowane takie spotkania weekendowe.

Naradę w seminarium dopełniła żywa dyskusja, która dowiodła, że problem nie tylko żywo zainteresował duszpasterzy, ale że oni również mogą wnieść istotną pomoc w przygotowanie programu z racji na praktykę duszpasterską i codzienny kontakt z wiernymi.

- To nowe wyzwanie. Już rozmawialiśmy w gronie dekanatu i wszystko wskazuje na to, że cykle 10 spotkań dla narzeczonych będziemy organizowali w Wierzbicy i Jastrzębiu. Gromadzimy informacje i szukamy osoby, które się zaangażują. Są już pierwsze zgłoszenia. Ufam, że damy radę - mówi ks. kan. Jan Chodelski, dziekan wierzbicki.

Od lewej: Bożena Rus, ks. Sławomir Adamczyk, bp Henryk Tomasik, bp Piotr Turzyński i ks. Marek Adamczyk

ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość