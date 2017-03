Abp Wacław Depo: Europa straciła pamięć

- Europa straciła pamięć o swoich korzeniach chrześcijańskich i dlatego wciąż traci tożsamość. Rozwinęła bowiem kulturę, która wyklucza Boga z publicznej świadomości, czy to negując Jego istnienie, czy też uważając Jego istnienie za niemożliwe do udowodnienia, a zatem należące do spraw prywatnych i dlatego publicznie nieważnych. Mam odwagę zapytać: Czy wczorajsza audiencja u papieża Franciszka osób kształtujących prawa i obowiązki w Unii Europejskiej przyniesie odwrócenie od owego totalnego rozpadu wartości i cywilizacji? Przyjdź, Duchu Święty, i odmień oblicze ziemi, również tej ziemi - powiedział w homilii abp Wacław Depo.

Metropolita częstochowski przywołał pamięć biskupów radomskich: Edwarda Materskiego, Jana Chrapka i Zygmunta Zimowskiego. - Bądźcie z nami na naszych drogach i wypraszajcie nam łaski wierności do końca. A dla was prosimy o pełną radość życia z Bogiem - mówił.

Abp Depo wskazał także na kilka wybranych wydarzeń, jakie dokonały się w kościele pw. Opieki NMP, dzisiejszej katedrze radomskiej: powrót na szlak nawiedzenia kopii jasnogórskiego wizerunku w 1972 r., Konferencję Episkopatu Polski, która przy tej świątyni obradowała w 1984 r., wizytę Jana Pawła II 4 czerwca 1991 r. i pięć konsekracji biskupów: Adama Odzimka, Mariana Zimałka, Stefana Siczka, Zygmunta Zimowskiego i Piotra Turzyńskiego. Uroczystości konsekracji bp Zimowskiego przewodniczył kard. Joseph Ratzinger, 3 lata później papież Benedykt XVI.

W homilii metropolita odniósł się do treści przeżywanej dziś uroczystości Zwiastowania Pańskiego, czyniąc aluzje do współczesnych postaw wobec wartości życia ludzkiego: - To jest tajemnica miłości, że sam Syn Boży stając się człowiekiem wszedł dokładnie w naszą historię od samego początku zaistnienia pod sercem Matki. Dlatego Maryja objawia nam dzisiaj tajemnicę swego zadania, swojej misji wobec świata, bo stała się Matką Zbawiciela. A po ludzku mogła być tak bardzo wolna i odpowiedzieć Bogu: dziękuję za Twój plan; dziękuję za Twoją łaskę. Sama sobie poradzę. Wybierz kogo chcesz, ale nie mnie. I wtedy oczywiście inne byłoby zadanie Chrystusa Odkupiciela. Ale wiemy, że Jej zgoda w Nazarecie „Niech mi się stanie według Twego słowa” spowodowała, że została wyróżniona ze wszystkich niewiast na ziemi ze względu na Boże macierzyństwo. Dlatego Elżbieta miała odwagę wyśpiewać: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że pełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Dlatego Maryja uczy nas zawierzenia Bogu wobec czekających Ją zadań - mówił metropolita.

Rocznicowa Eucharystia zainaugurowała Jerycho Różańcowe Diecezji Radomskiej, wielką modlitwę adoracyjno-wynagradzającą. Przedstawiciele dekanatów, zgromadzeń zakonnych i szpitali otrzymali świece i różańce, które w Fatimie poświęcił bp Henryk Tomasik. Jerychu Różańcowemu w niektórych parafiach będzie towarzyszyła peregrynacja Monstrancji Fatimskiej, która jest darem przygotowanym przez Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem i Fundację Aniołów Miłosierdzia. W jej trakcie będzie można składać jałmużnę na rzecz powstającego w Wilnie pierwszego hospicjum dla dzieci.

Na koniec ordynariusz radomski dokonał aktu zawierzenia. - Stajemy przed Tobą, Maryjo, z naszą miłością i wdzięcznością. Pragniemy Tobie zawierzyć świat, Kościół i nas samych - modlił się bp Tomasik, zawierzając Matce Bożej rodziny, rodziców, władze państwowe i samorządowe, księży, grupy apostolskie, środowiska naukowe i szkolne oraz pracowników administracji, robotników, rolników, służbę zdrowia, jak również bezrobotnych.

25 marca 1992 – Bulla "Totus Tuus Poloniae populus" Jana Pawła II - czytaj także: