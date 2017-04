Z Radomia na Okęcie w 75 minut

Coraz bliżej do krótszych podróży z Warszawy do Radomia. Podpisano umowy na oczekiwaną od lat przebudowę linii kolejowej nr 8.

Obecnie, głównie z powodu braku drugiego toru między Radomiem a Warką przejazd trwa ponad 2 godz. Po remoncie podróż z Radomia do Warszawy potrwa 1 godz. I 15 min. Za około 646 mln zł PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy na modernizację linii Warszawa-Radom.

- Efektem dla pasażerów będzie skrócenie czasu przejazdu i komfortowa obsługa na 13 przebudowanych stacjach i przystankach. PLK zwiększy poziom bezpieczeństwa m.in. na 31 przejazdach kolejowo-drogowych. 6 nowych wiaduktów dodatkowo usprawni ruch drogowy - informuje Karol Jakubowski z Zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Radom jest przykładem, że inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego coraz lepiej łączą Polskę. Ta inwestycja powinna była zostać zainicjowana już dawno temu. Niestety, mimo licznych obietnic składanych przez polityków poprzedniego obozu rządzącego, nie zostały do tej pory podjęte żadne działania, które mogłyby wpłynąć na czas i komfort podróży na tej trasie. Wreszcie następuje zmiana w tej kwestii. Na tej trasie czas przejazdu skróci się o około 60 minut z 2:15 do 1:15. Pasażerowie będą korzystać z wygodnych stacji i przystanków, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. To oznacza ułatwienie dla tysięcy Polaków korzystających z kolei - mówi Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Zakres prac między Warką a Radomiem obejmie między innymi modernizację i budowę drugiego toru, montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz rozjazdów. Na odcinku między Czachówkiem Południowym a Warką wymienione zostaną tory, urządzenia sterowania ruchem i rozjazdy. Cała linia kilkukrotnie zwiększy swoją przepustowość, co oznacza, że będzie przygotowana do obsługi większej liczby pociągów, jadących nawet z prędkością 160 km/h.

- Dziś PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dwie umowy na modernizację odcinka Czachówek Płd.-Warka i Warka-Radom warte około 646 mln zł. Łącznie od stycznia mamy więc podpisane umowy na ponad 3 mld zł. Otworzył się front robót dla wykonawców. Trwają pracę w Warszawie, w okolicach Białegostoku, na trasie Łódź-Zduńska Wola, Lublin-Stalowa Wola, w Krakowie - mówi Ireneusz Merchel, Prezes PLK.

Nowe i zmodernizowane stacje spełnią oczekiwania pasażerów. Pasażerowie korzystający z połączeń lokalnych zyskają większy komfort podroży. Perony na stacjach: Chynów, Warka, Dobieszyn oraz przystankach: Sułkowice, Krężel, Michalczew, Gośniewice, Grabów nad Pilicą, Strzyżyna, Kruszyna, Wola Bierwiecka, Bartodzieje i Lesiów zostaną kompleksowo zmodernizowane.

Nowe przystanki Radom Brzustówka (ul. Żółkiewskiego) i Radom Gołębiów (ul. Kozienicka) ułatwią dostęp do kolei. Zbudowany będzie też przystanek Stara Wola. Wszystkie zostaną wyposażone w nowe wiaty, oświetlenie, nagłośnienie, tablice informacyjne oraz ławki. Będą przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Modernizacja obu odcinków Czachówek Płd.-Warka i Warka-Radom zakłada modernizację 31 przejazdów kolejowo-drogowych. Nowe urządzenia zapewnią wyższy poziom bezpieczeństwa.

Dodatkowo, wybudowanych zostanie 6 skrzyżowań bezkolizyjnych - wiaduktów. Nowe obiekty powstaną m.in. w Warce i Radomiu. Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań zapewni nie tylko większe bezpieczeństwo w ruchu kolejowym, ale także usprawni ruch samochodów.

W III kwartale 2018 roku rozpocznie się przebudowa 20 kilometrowego odcinka Czachówek Płd.-Warka. W IV kwartale 2018 roku - przebudowa 43 kilometrowej trasy Warka-Radom.

Całość prac między Czachówkiem Płd. a Warką zostanie wykonana do IV kwartału 2020 roku, a między Warką a Radomiem do II kwartału 2021 roku. Wartość całej inwestycji na linii kolejowej nr 8 między stacjami Warszawa Okęcie-Radom to łącznie około 1,8 mld zł.

Pamiątkowa fotografia chwilę po podpisaniu umów. W pierwszym rzędzie (3. z lewej) Ireneusz Merchel, prezes PLK i (5. z lewej) Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa

