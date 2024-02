Dziewczynka w radomskim oknie życia

Dziewczynkę pozostawiono 30 stycznia. To piąte dziecko, które w prowadzonym przez Caritas Diecezji Radomskiej oknie życia znalazło schronienie.

Okno życia to miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. W Radomiu znajduje się ono w domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Struga 31.

Marcelina, bo takie imię nadały dziewczynce siostry, trafiła do okna życia we wtorek, 30 stycznia. Siostry zgodnie z procedurami wezwały pogotowie i dziewczynka trafiła na badania do szpitala.

- Postanowieniem sądu, dziecko jest już umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Po zakończeniu wszelkich procedur, czyli po sześciu tygodniach od zostawienia dziecka w oknie życia, zostaje ono oddane do systemu adopcyjnego - wyjaśnia ks. Damian Drabikowski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej.

Okno życia prowadzone przez Caritas Diecezji Radomskiej czynne jest całą dobę. Działa od 2009 roku. Marcelina jest piątym dzieckiem, które otrzymało tam schronienie. - Bardzo dziękuję siostrom, które opiekują się oknem życia i czuwają - mówi dyrektor CDR.

Ksiądz Drabikowski podkreśla, że okna życia są bardzo potrzebne. - Każde dziecko, które tam trafia, ma szansę na nowe życie. Jest zagwarantowane prawem, że matka nie ponosi żadnych konsekwencji z tytułu pozostawienia dziecka w oknie życia. Od chwili pozostawienia ma sześć tygodni na zastanowienie i może zgłosić się po dziecko - wyjaśnia.